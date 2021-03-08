Bakan Selçuk'tan LGS paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için son dakika açıklamasında bulundu. Hazırlık sürecini rahat geçirmeleri için örnek sorularla desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk gençlere başarılar diledi. İşte MEB ve Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin çalışmalarını kolaylaştırıp daha rahat bir hazırlık süreci geçirmeleri için onları örnek sorularla desteklemeye devam ediyoruz.

Mart ayı örnek sorularına http://meb.ai/UUYi5N’den ulaşabilirsiniz gençler. İyi çalışmalar hepinize.

MEB'DEN LGS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; geçtiğim aylarda öğrencilerin istifadesine sunulan örnek soru kitapçığının 4'üncüsü bugün yayımlandı. Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Mart ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar sekizinci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı bin 15'e ulaştı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek sınava kadar her ay yayımlanmaya devam edecek. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.