Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim için yeni açıklama

Türkiye'deki 24 saatin koronavirüs vakalarında günlük vaka sayısı 40 bini aşarken, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim için yeni bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime devam oranlarıyla ilgili, "İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var" dedi.

Selçuk, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, "OECD ülkeleri içerisinde en çok okulların kapalı olduğu ülkeler arasında ilk beşte yer alıyoruz" diye konuştu.