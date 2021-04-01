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Vaka sayısı 40 bini aştı! Son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bugün yine rekor kırdı. 1 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1424'ü semptomatik olmak üzere 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi. Vefat sayısı 176 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 20 bin 817 oldu. Vaka sayılarındaki en yüksek rakam, dün 39 bin 302 olarak kaydedilmişti.

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