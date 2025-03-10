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Bakan Şimşek hakkındaki döviz kuru iddiası yalanlandı

Bakan Şimşek hakkındaki döviz kuru iddiası yalanlandı
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Dezenflasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Bakan Şimşek, tek haneli enflasyona kadar döviz kurunun desteklenmeyeceğini söyledi" haberini yalanladı. DMM, Bakan Şimşek’in açıklamalarının bağlamından koparıldığını ve manipüle edilerek servis edildiğini belirtildi.

Dezenflasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TİM’in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısındaki açıklamalarıyla ilgili yapılan haberleri yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bakan Şimşek, tek haneli enflasyona kadar döviz kurunun desteklenmeyeceğini söyledi' iddiası doğru değildir." denildi.

 

Dezenflasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bakan Şimşek, tek haneli enflasyona kadar döviz kurunun desteklenmeyeceğini söyledi” iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katılmış; basına kapalı toplantıda ihracatçıların gündeme getirdiği konulara kapsamlı yanıtlar vermiştir.

Bu toplantıda döviz kuruna ilişkin Bakan Şimşek’e atfedilen ve haberde yer verilen değerlendirmeler doğru değildir. Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek’in açıklamalarının bağlamından koparıldığı ve manipüle edilerek servis edildiği belirlenmiştir.

Bakan Şimşek, ihracatçıların kura ilişkin sorularına verdiği yanıtta; döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini ifade etmiştir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

Etiketler döviz kuru hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek dmm
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