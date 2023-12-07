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Bakan Şimşek'ten Yunanistan açıklaması

Bakan Şimşek'ten Yunanistan açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yunanistan ziyaretinde eşlik eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi beklediklerini belirterek, "Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Delighted by the gracious reception and hospitality extended by the #Greek government as we participated in the 5th #Türkiye-#Greece High Level Cooperation Council in Athens. Our visit proved exceptionally fruitful, and my discussions with Minister of National Economy and Finance…

İNGİLİZCE PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından,"5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"ne ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Atina'da gerçekleşen 5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne katıldıklarını bildiren Şimşek, Yunan hükümeti tarafından gösterilen nazik karşılama ve konukseverlikten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Şimşek, Yunanistan ziyaretinin son derece verimli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis ile yaptığım görüşmeler, önemli ekonomik konularda son derece üretken geçti. Yunanistan'ın AB üyeliği sürecindeki desteği için minnettarız. Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz."

Etiketler Bakan Şimşek yunanistan açıklama
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