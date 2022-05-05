Bakan Soylu açıkladı, ''bazı'' otoyollarda hız sınırı artıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla bazı otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında otoyollarda hız sınırının 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yükseltilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Soylu ayrıca otobanlarda giriş çıkış ortalamasının alacağını söyledi.

İşte Soylu'nun açıklamaları:

"İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede."

İLK OLARAK GEÇEN YIL DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Soylu ilk olarak geçen sene Haziran ayında yeni kara yollarından başlamak üzere hız limitlerinin artırılması konusunda çalışma yapıldığını duyurmuştu.

Bakan Soylu geçen sene yaptığı açıklamada yol ve araç kalitesinin artması nedeniyle hız limitlerinin esnetilebileceğini düşündüğünü belirterek, "Trafik kazalarının en önemli nedeni sürat ama eski Türkiye değil. Yol standardımız, kalitemiz konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da Karayollarımız da çok yetkin. Bizim sürat yönetimimiz 120, ona bir yüzde 10'luk tolerans var, 132 kilometre... Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre Karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar. Bir miktar artırma konusunda, yeni kara yollarından başlamak suretiyle bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Elbette ortalama hız da kendi açısından önemli bir anlayış oluşturmaktadır." demişti.

BAYRAM TATİLİNDE 30 CAN KAYBI YAŞANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise bayram nedeniyle alınan yoğun trafik tedbirleri ve 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası sonucunda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldü. 30 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 18 ilde 27 ölümlü trafik kazasında 30 can kaybı yaşandı. Bayram tatili sona ermesine rağmen emniyet ve jandarma ekiplerimiz hafta sonuna kadar denetimlerine devam edecek. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz".