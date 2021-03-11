Bakan Soylu açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından ''terörün finansmanı'' operasyonunda 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha indirildiğini belirtti.
Jandarmanın operasyonunda 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Bakan Soylu ele geçirilen uyuşturucuların fotoğraflarını da paylaştı.
4️⃣8️⃣2️⃣ kilo Eroin— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 11, 2021
6️⃣5️⃣ kilo Metamfetamin
Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha 👊
Tebrikler @Jandarma 👏👏👏 pic.twitter.com/XDZoBfjuAn
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol