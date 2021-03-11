Bakan Soylu açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından ''terörün finansmanı'' operasyonunda 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha indirildiğini belirtti.



Jandarmanın operasyonunda 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirildi.



Bakan Soylu ele geçirilen uyuşturucuların fotoğraflarını da paylaştı.

