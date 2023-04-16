Bakan Soylu duyurdu: Van'da biri mavi kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Van'ın Erciş ilçesinde biri terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız! Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında, 1'i mavi kategoride 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler"