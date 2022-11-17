Bakan Soylu İranlı mevkidaşıyla görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ahmed Vahidi ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ahmed Vahidi arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede; İki ülke arasındaki sınır güvenliği, kaçak göçle mücadele, terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği konuları değerlendirildi." denildi.
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