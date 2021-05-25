Bakan Soylu'nun Habertürk yayınında kim kaç dakika konuştu?

Habertürk ekranlarında yayımlanan Açık ve Net'e konuk olan Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yayında bulunan gazetecilerden kimin kaç dakika konuştuğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu akşam Habertürk'te ekrana çıktı. Çete lideri Sedat Peker'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara yönelik soruları cevaplaması beklenen Soylu, yaklaşık üç saat boyunca birçok konu hakkında konuştu.

Ancak Soylu'nun açıklamaları da gazetecilerin yarım kalan soruları da sosyal medyada tepki çekti.

Yazar Fatih Şahintürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kimin kaç dakika konuştuğunu şöyle açıkladı:

Kim ne kadar konuştu?

Veyis Ateş: 1 dk 14 saniye

Merdan Yanardağ: 2 dk 38 saniye

İsmail Saymaz: 3 dk 17 saniye

Mehmet Akif Ersoy: 54 saniye