Bakan Tekin duyurdu: Gastronomi lisesi açılıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, Türk yemek kültürünü ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktaya ulaştırmak için gastronomi lisesi açılacağını duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığı, gastronomi lisesi açıyor. Bakan Yusuf Tekin, gastronomi alanında eğitim verilecek lisesinin açılması için aralarında Danilo Zanna, Cüneyt Asan, Ramazan Bingöl, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz gibi gastronomi alanında şef, akademisyen, restoran kurucuları ve STK temsilcilerinin bulunduğu isimlerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Gastronomi lisesi buluşmasına Ömür Akkor, Zeki Saygı, Ramazan Bingöl, Cüneyt Asan, Nuri Develi, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz, Nevin Halıcı, Kaya Demirer, Serkan Aksoy, Danilo Zanna, Selim Yeşilpınar ve Umut Karakuş katıldı.

Gastronomi lisesinin İstanbul’da açılması planlanıyor.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk yemek kültürüne özgü yemekleri dünya mutfakları içinde önemli bir noktaya taşımak istediklerini söyledi.

'GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNUYORUZ'

Gastronomi lisesinin açılmasıyla bu alanda önemli bir eksikliği daha gidereceklerini ifade eden Tekin, bu yaz tatilinde örgün öğretimdeki öğrenciler için görgü ve nezaket kuralları dersini seçmeli olarak koyduklarını belirterek “Her milletin kendine özgü bir mutfağı, mutfak sanatı vardır. Türk mutfağı da kendine özgüdür. Bu bağlamda Türk mutfağı denildiğinde de Türk insanının beslenme biçimi ve yeme içmesi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sofra adabı, damak tadı gibi unsurlar akla gelir. Gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz. Buralarda gördüğümüz lüzum üzerine böyle bir girişimde bulunuyoruz” dedi.

Mesleki eğitim alanında daha önce sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde gerekli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Tekin, bu kapsamda proje okullarını ve spor liseleri gibi tematik liseler hayata geçirdiklerini söyledi.