Bakan Tunç'tan tutuklu öğrenciler ve Mahir Polat için yeni açıklama

Adalet Bakanı Tunç, tutuklu İBB Genel Sekreter yardımcısı Mahir Polat'ın kontrollerinin yapıldığını sonuçlarının Adli Tıp'a gideceğini ve kurumun kararını vereceğini açıkladı.

AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Tunç, Mahir Polat'ın kontrollerinin yapıldığını sonuçlarının Adli Tıp'a gideceğini ve kurumun kararını vereceğini açıkladı.

Tunç, Mahir Polat ile ilgili şunları kaydetti:

"Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayene yapıldı tetkikler istendi. o sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek. Burada tabi yanlış anlamalar var. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon sonrası gerçekleşen eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin de açıklama yaptı.

Tunç, 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bunlardan 278'inin tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı, İstanbul'daki adli soruşturmalar başladığında sokak çağrısı yaptı. Gençlerimizin bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Gözaltılarla ilgili olarak 819 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı bunlardan 278'i hakkında tutuklama kararı verilmişti. Önceki gün soruşturmanın neticesinde asliye ceza mahkemesine davalar açıldı.

Gençlerle ilgili özellikle hususlar bunlar şu anda asli ceza mahkemesine üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar prensiple beraber kararlar verilebilecektir. Oradaki işlenen fiilin durumuna göre her kişinin farklı eylemi olabilir bunları değerlendirecek olan şu andaki mahkemesidir. İşkenceye sıfır tolerans çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."