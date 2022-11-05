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Bakan Yardımcısı Çataklı'dan ''uyuşturucu'' iddialarına yanıt

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan ''uyuşturucu'' iddialarına yanıt
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla gündeme gelen 'uyuşturucu' konusunda açıklama yaptı.

çişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

"GÜLÜNÇ DURUMA SAMİMİYETLE ÜZÜLÜYORUZ"
Çataklı'nın buradaki konuşmasından satır başları şöyle:

Karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça taltif edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla, suçlandığımızı hayretle izliyoruz. Uyuşturucuyla mücadele edilmediğini iddia edip, buna uyuşturucu yakalamalarını delil göstermek gibi akıldışı bir yaklaşımı reddettiğimizi, bu yorumu ortaya koyanların dünyada uyuşturucuyla mücadele eden kurumlar ve insanlar nezdinde düştüğü gülünç duruma samimiyetle üzüldüğümüzü de ifade etmek isterim.

Ekimde tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 94 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler uyuşturucu iddia
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