Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: Trafikte bunu yapanların ehliyetine de aracına da el konulacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunuyla birlikte konvoy yaparak yol kapatan sürücülere uygulanacak cezaları açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik kurallarını hiçe sayan bir düğün konvoyunun görüntülerini paylaşarak, yeni trafik kanunuyla birlikte uygulanacak cezaları açıkladı. Yerlikaya, yol kapatanların sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulacağını, araçların ise 60 gün trafikten men edileceğini belirtti. Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa ceza süresi 120 güne çıkacak.

“Bu Görüntüler Bize Yakışmıyor” diyen Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Sultanbeyli’de çekildi bu düğün konvoyu.

Bir çiftin en mutlu günü ama trafik kuralları hiçe sayılmış. Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler, gürültü…

Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar var trafikte. Evine, işine varmaya çalışanlar var.

O yüzden hep diyoruz ki: Caydırıcılık ilkesi trafik kültürünün yerleşmesinde olmazsa olmaz…

Bu görüntüde yer alanlar, düğün konvoyu yapanlar elbette cezasız kalmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı. Hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Yeni trafik kanunu teklifine göre:

Düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların,

🔻Sürücü belgesini 60 gün geri alacağız,

🔻Araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz.

Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa;

🔻Sürücü belgesini 120 gün geri alacağız,

🔻Araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz.

Toplumdaki bireylerin kazalardan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda trafik kazaları; Sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur.

Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır.

Bu caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle birlikte yapılan ihlallerin ne kadar düştüğünü hep birlikte göreceğiz."

