Bakan'dan deprem bölgesi için ek kontenjan müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremin vurduğu Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’ya Toplum Yararına Çalışma Programları çerçevesinde ek kontenjan tahsisi yapıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremin vurduğu Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’ya Toplum Yararına Çalışma Programları (TYP) çerçevesinde ek kontenjan tahsisi yapıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremin vurduğu Hatay’a çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi. Bakan Işıkhan, Antakya ilçesinde bulunan AFAD koordinasyon merkezinde koordinasyon toplantısına katıldı, ardından açıklamalarda bulundu.

Depremin vurduğu şehirleri yeniden ihya ve inşa etmek için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, “Hatay’ı tekrar hayata döndürebilmek için ayağa kaldırabilmek için deprem bölgemize bu 4 ilimize ek olarak bu süreci tamamlamak üzereyiz. En ağır hasarı gören 4 ilimizi ziyaret etmiş bulunuyorum, Hatay ile birlikte. 5 aydır şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmeye gayret ediyoruz. Özellikle işverenlerimiz, valilerimiz, bürokratlarımız, bu süreci başarıyla yerine getirmeye gayret ediyor. Gece ve gündüz çalışıyorlar” dedi.

TYP kapsamında 29 bin 280 çalışan olduğunu ve 4 ile ilave kontenjan açılacağına değinen Bakan Işıkhan, “Bildiğiniz gibi Toplum Yararına Çalışma Programları bizim için çok önemli. Hatay’a gelmişken TYP ile ilgili bir müjdeyi sizinle paylaşmak isterim. 2009 yılından itibaren birçok vatandaşımızın faydalandığı TYP, 29 Mayıs 2022 tarihinde yaptığımız düzenleme ile afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanmaktadır. Sel ve deprem gibi afetlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi için bu programları etkin şekilde kullanmaktayız. Ortaya çıkan felaketin ardından çok hızlı bir şekilde TYP tahsis ettik. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimize 29 bin 280 kişilik TYP kontenjanını tahsis ettik. Şimdi de bu basın toplantısında da bu 4 ilimize görülen ihtiyaç üzerine bölgede hızla toparlanma sürecine katkı vermek için ve kamu hizmetlerimizi aksatmadan yürütmek adına da ilave kontenjan tahsisini yapmış bulunuyoruz. Hatay’ımıza ve diğer illerimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Bakan Işıkhan, Hataylı iş insanları, esnaf ve sanayiciler ile gerçekleştirilen sektör istişare toplantısına katıldı.

İHA