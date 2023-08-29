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Bakanı Işıkhan'dan Türk Kızılaya kan bağışı

Bakanı Işıkhan'dan Türk Kızılaya kan bağışı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin merhamet ve şefkat eli Kızılayın Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası kapsamında Bakanlıkta kurduğu stantta kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır, tüm vatandaşlarımızı ve Bakanlık çalışanlarımızı kan vererek hayat kurtarmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler Türk Kızılay kan kan bağışı
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