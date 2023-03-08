Bakanlar, vali ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu

HKP, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylarla ilgili bakanlar İçişleri Bakanı Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa Valisi Canpolat ve Bursa Emniyet Müdürü Aslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursaspor’un, 5 Mart’ta Amedspor’la kendi sahasında oynadığı maç öncesinde iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Karşılaşmanın başlamasının ardından, sahaya kurusıkı mermi ile kesici ve delici aletler, tüfek fişeği, maytap gibi cisimler atıldı. Bursaspor taraftarları, tribünde, 1990’lı yıllarda JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım posteri açmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 5 Mart tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda görevli kolluk ve güvenlik görevlileri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede bakanların, vali ve emniyet müdürünün “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “suçu ve suçluyu övme ”, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit”, “kasten yaralama” suçlarını işledikleri belirtildi. Dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.