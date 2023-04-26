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Bakanlık açıkladı: 2 terörist teslim oldu

Bakanlık açıkladı: 2 terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerini kullandı.

Etiketler terör msb bakanlık
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