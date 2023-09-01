  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık duyurdu: İaşe bedeli 170 lira oldu

Bakanlık duyurdu: İaşe bedeli 170 lira oldu

Bakanlık duyurdu: İaşe bedeli 170 lira oldu
Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Gemi Adamları İaşe Tespit Kurulu Kararı'na göre, iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 98 liradan 170 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan 'Gemi Adamları İaşe Tespit Kurulu Kararı' ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli  170 lira olarak belirlendi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Gemi Adamları İaşe Tespit Kurulu Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından karara ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 98 liradan 170 liraya yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Etiketler iaşe bedeli bedel Bakanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP milletvekilini Anıtkabir’e almadılar
Kirada yeni dönem başladı; zam sınırı gevşedi
Yeni sezonda deva edecek 16 dizi belli oldu
Prof. Dr. Naci Görür yeni depremler için uyardı
Burası Türkiye'nin en büyük açık hava oteli
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden ''Pirola varyantı'' uyarısı
İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada
Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Erdoğan'ın muhabirlere yanıtı olay oldu: ''Bir şey söyleyeceğim, kızacaksın''
İsmail Saymaz açıkladı: Yeni bir milliyetçi parti geliyor!