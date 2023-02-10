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Bakanlık: Refakatçisi olmayan 162 çocuk var

Bakanlık: Refakatçisi olmayan 162 çocuk var
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan 162 çocuk bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır. 101 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 18 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir" denildi. 

DHA

Etiketler kahramanmaraş depremi refakatçi çocuk
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