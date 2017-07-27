Bakanlık'ta FETÖ operasyonu: 38 gözaltı !

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'na ilişkin soruşturmalar kapsamında Gümrük ve Sanayii Bakanlığı eski çalışanı 38 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'na ilişkin soruşturmalar kapsamında; Ankara merkezli 9 ilde Gümrük ve Sanayii Bakanlığı eski çalışanı Bylock kullanıcısı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin bu sabah başlatıldığı belirtildi.