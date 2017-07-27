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  3. 27 Temmuz 2017 12:27

Bakanlık'ta FETÖ operasyonu: 38 gözaltı !

Ankara merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında Gümrük Bakanlığı eski çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

Bakanlık'ta FETÖ operasyonu: 38 gözaltı !
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'na ilişkin soruşturmalar kapsamında Gümrük ve Sanayii Bakanlığı eski çalışanı 38 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'na ilişkin soruşturmalar kapsamında; Ankara merkezli 9 ilde Gümrük ve Sanayii Bakanlığı eski çalışanı Bylock kullanıcısı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin bu sabah başlatıldığı belirtildi.

 

 

gümrük bakanlığı , fetö
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