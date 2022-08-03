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Bakanlıktan ''kara avcılığı'' ile ilgili açıklama

Bakanlıktan ''kara avcılığı'' ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı 20 Ağustos'ta başlayacak kara avcılığına ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm bölgelerde 20 Ağustos'ta başlayacak kara avcılığı dönemi öncesi açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirledi.

Buna göre, avlanma, tüm bölgelerde 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Yaban domuzu avı, ilave olarak salı günü de gerçekleştirilebilecek.

Avcıların, avlanma hakkını elde edebilmeleri için "avcılık belgesi" almaları ve avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden, "Avcı Avlakta" mobil uygulamasından ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel avlaklarda ve devlet avlaklarında avlanabilecekler.

Etiketler kara avcılık
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