  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakımevindeki infial yaratan görüntüler sonrası harekete geçildi

Bakımevindeki infial yaratan görüntüler sonrası harekete geçildi

Bakımevindeki infial yaratan görüntüler sonrası harekete geçildi
Güncelleme:

Büyükçekmece'de, bir engelli bakımevinde bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın ardından bakımevi kapatıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hasta ile dalga geçen çalışan kadın çalışan tarafından kaydediliyor. Bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışana görüntüyü çeken çalışan ise kahkahalarıyla eşlik ediyor.

İstanbul Valiliği, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakımevi kapatıldı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir. " ifadelerine yer verildi.

Etiketler bakımevi görüntü soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Parkta birbirine sarılan çifte saldırı: ''Burası Müslüman ülke...''
Haluk Bayraktar görevini bıraktı
Türkiye'nin göç istatistikleri açıklandı: 494 bin kişi geldi, 466 bin kişi gitti
Kim der ki 50 yaşında! Özlem Conker mayolu pozuyla yıllara meydan okudu
''Botoksum yok'' diyen Nefise Karatay'a, Demet Akalın'dan olay gönderme
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın mutlu günü! Nikah şahidi ünlü bir isim oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ''Barbie'' oldu! Süper miniyle poz verdi
Ünlüler sosyal medyada para basıyor! Bir paylaşım 350 bin TL
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor