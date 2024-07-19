Balıkesir'de minibüste çıkan yangın ormana sıçradı
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Balıkesir'de bir minibüste çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkisinde, saat 12.30 sıralarında bir minibüste yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz ve ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
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