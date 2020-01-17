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  3. 17 Ocak 2020 18:03

Bank Asya'dan Merkez Bankası'na atama

Merkez Bankası’nda, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Binbir’in yerine getirilen Doğan Başar’ın FETÖ’ye ait Bank Asya’da Kariyer Planlama ve İşe Alım Uzmanı görevini yürüttüğü ortaya çıktı.

Bank Asya'dan Merkez Bankası'na atama
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Merkez Bankası’nda İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Binbir geçtiğimiz günlerde görevden alınırken, yerine getirilen isim ise dikkat çekti. Daha önce FETÖ’ye ait Bank Asya’da Kariyer Planlama ve İşe Alım Uzmanı olan Doğan Başar, Merkez Bankası’nda Sinan Binbir’in yerine görevlendirildi.

Başar’ın üniversitelerde FETÖ bağlantılı Bank Asya’nın öğrencilere sunduğu kariyer fırsatlarını anlattığı ve “etkili CV hazırlama yöntemleri” ve “öğrencilerin iş başvurusu ve mülakat süreçlerinin verimliliği” konusunda da konferanslar verdiği öğrenildi.

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