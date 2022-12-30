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Banka hesaplarını kiralayanlara operasyon: 40 gözaltı

Banka hesaplarını kiralayanlara operasyon: 40 gözaltı
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İstanbul'da yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan veya banka hesaplarını komisyon karşılığı bahis sitelerine kiralayan şüphelilere düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü yasadışı bahis sitelerine yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Farklı sosyal medya platformlarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve bu sitelerin para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesabı açıp belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayan şüpheliler yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.

Operasyonun 50 kişiye yönelik olduğu belirtilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA

Etiketler istanbul yasadışı bahis banka hesabı kiralama komisyon
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