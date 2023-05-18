Banka kredileri için 28 Mayıs kararı! Bankaya giden eli boş dönüyor

Bankacılık kaynakları, kamu bankaları da dahil birçok özel bankanın konut, taşıt, ticari ve ihtiyaç kredileri taleplerinde başvuru sonuçlarını 29 Mayıs’a bıraktığını söyledi.

İkinci tura kalan seçim belirsizliği bankacılık sisteminde ilk olarak kredilere yansıdı. Bankacılık kaynakları, kamu bankaları da dahil pek çok özel bankanın konut, taşıt, ticari ve ihtiyaç kredileri taleplerinde başvuru sonuçlarını 29 Mayıs’a bıraktığını söyledi. İhtiyaç kredilerinde faizlerin yüzde 3,5’lere çıktığı görüldü.

Dünya gazetesinden Hamide Hangül'ün haberine göre, konut kredisinde faiz oranının yüzde 4’lere yükseldiği; ticari, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde de 3-3,5 arasında seyrettiği görülürken, söz konusu oranlarda seçim sonrasında yeni fiyatlamalara gidilebileceği de belirtiliyor. Bankacılık sektöründe, 14 Mayıs seçimleri öncesinde gelen yeni düzenlemeyle ihtiyaç kredilerinde 70 bin lira, konut kredilerinde 250 bin lira sınırlama getirilmişti.

Bu arada Merkez Bankası’nın önceki gün bazı ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi kararı almasıyla birlikte, birçok özel banka da kredi kartından nakit avans çekiminden, bireysele kadar tüm kredi taleplerini yeniden düzenledi. Bankacılık kaynakları, regülasyon sonrasında çoğu bankanın kredi kartına nakit avansı kapattığını açıkladı.

Sektör temsilcileri, ikinci tur seçimleri sonrasında yeni hükümetin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğinin bilinmediğine dikkat çekti. Sektör kaynakları, “Bu nedenle krediler tarafında ‘bekle gör’ durumu var. Şu anda konut, ticari, taşıt kredilerinde, hepsinde bir duraksama söz konusu. Acil ihtiyaçlar için yardımcı olunuyor ancak, genelde durduruluyor. Bireysel kredilerde faiz oranları bugün 3-3,5’lara çıktı, yani yıllık yüzde 40’lara dayandı” dedi.

Bankacılar, regüasyonla bankalara nisan-mayıs dönemi için kredi büyümesinde yüzde 3'ü geçilmemesi yönünde kararın bildirildiği, söz konusu sınırın aşılması halinde ilave yüklerin geldiğine işaret ederek, "Dolayısıyla o da bankalar için önemli bir konu. Özellikle böyle enflasyonist bir ortamda" dedi. Bankacılık kaynakları, söz konusu regülasyon nedeniyle bankaların kredi talebinde ağır kalmaya başladığına işaret etti.

KONUT KREDİLERİNE TALEP YOĞUN

Bir başka bankacılık sektör temsilcisi, konut başta olmak üzere ihtiyaç kredilerinde seçimin hemen ertesi günü olan 29 Mayıs’a kadar olan kredi taleplerinin ertelendiğini, özellikle konut kredilerinde çok başvuru olduğunu ancak, çıkmadığını vurgulayarak, “Faiz oranı şu anda 4’lere yükseldi. Neredeyse tüm bankalarda öyle. Limitler, fiyatlamalar değişecek. Seçimlerden sonra kredilerde bir ertelenmiş talep görebiliriz” dedi.

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