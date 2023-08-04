Bankada dolandırıcılara suçüstü!

İstanbul'da taksi plakası almak isteyen K.G. (54), internetten bulduğu telefon numarasını aradı. Satıcılarla 200 bin Euro'ya anlaşan K.G., 100 bin Euro'yu elden teslim etti. K.G.'nin plaka işlemleri için gittiği İBB'de, elindeki noter satış evraklarının sahte olduğunu öğrendi. Şüphelilerle iletişimi kesmeyen K.G., paranın geri kalan kısmını vermek için 2 şüpheliyle bankada buluşarak, şüphelileri yakalattı.

K.G. internet gördüğü taksi plakası ilanındaki telefon numarasını arayarak satıcı olduğu iddia edilen kişilerle iletişime geçti. Taraflar noterde satış için anlaştı. 8 Haziran'da noterde biraraya gelen taraflar satış yaparak ayrıldı. Noterde şüphelilere elden 100 bin Euro teslim eden K.G. elindeki İBB'den düzenlenmiş gibi oluşturulan belgelerle, taksi plakası işlemleri için İBB'ye gitti. Elindeki noter satışı belgelerinin sahte olduğunu öğrenen K.G. şüpheli 4 kişi hakkında 15 Haziran'da Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. K.G., 1 ay sonra ödeme sözü verdiği 100 bin Euro için, şüphelilerle iletişimini devam ettirdi.

ŞÜPHELİNİN PARALARI SAYMA ANI KAMERADA

K.G., taksi plakasının kalan ücreti 100 bin Euro'yu 4 Temmuz'da ödeyeceğine dair şüphelilerle sözleşme yaptı. Taraflar bu kez bankada buluştu. Bankaya 4 şüpheliden M.Ç. ile kendini O.B. adıyla tanıtan K.K. geldi. K.G., 100 bin Euro'yu bankaya gelen 2 şüpheliden biri olan M.Ç.'ye teslim etti. M.Ç, paraları saydığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler M.Ç. ve K.K. banka şubesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

K. G.’nin avukatı Birsen Baran Öter, "Biz bu suçun 3,4 kişiyle değil onlarca kişiyle hiyerarşik bir örgüt kapsamında işlendiğini düşünüyoruz. Kamusal mecralarda da bağlantıları olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla alakalı da suç duyurusunda bulundu" dedi.

DHA