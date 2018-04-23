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  3. 23 Nisan 2018 18:25

Baraj çekilince ortaya çıktı !

Denizli'de Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde suların çekilmesiyle ceset ortaya çıktı.

Baraj çekilince ortaya çıktı !
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar BarajGöleti'nde suların çekilmesiyle, kayalıkların içinde bir ceset ortaya çıktı. 40 ile 45 yaşları arasında bir erkeğe ait ceset, otopsi için morga kaldırılırken, kimliğinin araştırıldığı belirtildi.

Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne balık tutmak için giden vatandaşlar, kayalıklardaki bölümde bir erkek cesedi görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek, inceleme başlattı. 40 ila 45 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Vücut bütünlüğü bozulmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan cesedin kime ait olduğu, cinayete mi kurban gittiği yoksa boğularak mı öldüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

baraj suyu , ceset , afad
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