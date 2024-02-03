Baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor

İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 72 seviyesini aştı.

İstanbul'da kurak geçen sonbahar mevsiminin ardından beklenen yağışlar kış aylarında geldi. Yüzde 16'lara kadar gerileyen baraj doluluk oranları yeniden yükselmeye başladı.



İSKİ'nin verilerine göre, 3 Şubat 2024 tarihi itibariyle kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 72.26 olarak ölçüldü. En yüksek doluluk oranı yüzde 90'ı aşan Elmalı Barajı'nda. Pabuçdere Barajı ise yüzde 41.27 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj oldu.

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları

Elmalı yüzde 90.79

Ömerli yüzde 88.09

Darlık yüzde 87.95

Istrancalar yüzde 81.78

Alibeyköy yüzde 77.49

Büyükçekmece yüzde 69.04

Terkos yüzde 63.5

Kazandere yüzde 62.87

Sazlıdere yüzde 50.21

Papuçdere yüzde 41.27