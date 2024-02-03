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Baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor

Baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor
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İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 72 seviyesini aştı.

İstanbul'da kurak geçen sonbahar mevsiminin ardından beklenen yağışlar kış aylarında geldi. Yüzde 16'lara kadar gerileyen baraj doluluk oranları yeniden yükselmeye başladı.

İSKİ'nin verilerine göre, 3 Şubat 2024 tarihi itibariyle kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 72.26 olarak ölçüldü. En yüksek doluluk oranı yüzde 90'ı aşan Elmalı Barajı'nda. Pabuçdere Barajı ise yüzde 41.27 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj oldu. 

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları

Elmalı                                yüzde 90.79

Ömerli                                yüzde 88.09

Darlık                                 yüzde 87.95

Istrancalar                         yüzde 81.78

Alibeyköy                           yüzde 77.49

Büyükçekmece                 yüzde 69.04

Terkos                               yüzde 63.5

Kazandere                         yüzde 62.87

Sazlıdere                           yüzde 50.21

Papuçdere                        yüzde  41.27

Etiketler baraj doluluk oranları iski istanbul baraj doluluk
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