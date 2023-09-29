Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde baraj gölüne giren iki yaban domuzu görenleri şaşırttı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj Gölü’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, iki yaban domuzu göle girdi. Bu sırada tekne ile gezen yöre halkı domuzların yüzdüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar domuzları görüntüleyip o anları sosyal medyada paylaştı.

İHA