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  3. 17 Ocak 2021 18:51

Başkasının yerine sınava giren 4 kişi yakayı ele verdi

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-sınavlarında başkasının yerine giren 4 kişi yakalanırken, şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı.

Başkasının yerine sınava giren 4 kişi yakayı ele verdi
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Konya’nın Akşehir ilçesinde motorlu taşıt sürücü kursiyerleri E sınavlarında başkalarının yerine sınava giren 4 kişi, sınavda görevli öğretmenin dikkati sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı motorlu taşıt sürücü kursiyerleri E sınavlarında başkalarının yerine sınava giren C.K. (44), M.Ö. (27), S.T. (35) ve E.A. (39) sınavda görevli öğretmenin dikkati sayesinde yakalandı.

Yüz tanıma sistemi

Başkasının yerine sınava giren 4 kişinin durumundan şüphelenen görevli öğretmen, yüz tanıma sistemi ile şahısları karşılaştırdı. Görevli öğretmen, sınava girmesi gereken şahıslarla sınava girenlerin farklı kişi olduğunu tespit ederek durumu emniyete bildirdi. Gözaltına alınan şahıslardan C.K.'nin arandığı tespit edilirken, ayrıca 4 şüphelinin hakkında daha önce de aynı suçtan işlem yapıldığı belirlendi. C.K. gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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