  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Baskın yapılan evden 1,5 milyon değerinde bisiklet ve motosiklet çıktı

Baskın yapılan evden 1,5 milyon değerinde bisiklet ve motosiklet çıktı

Baskın yapılan evden 1,5 milyon değerinde bisiklet ve motosiklet çıktı
Güncelleme:

Konya’da polisin baskın yaptığı bir evden, 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve scooter çıktı.

Konya’da bir evin bahçesinde çalıntı olduğu tespit edilen 53 motosiklet, bisiklet ve scooter bulundu.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün, devriye görevi yaparken bir kamyonetin kasasında çok sayıda bisiklet olduğunu fark etti.

Durumdan şüphelenen ekipler, kamyoneti takibe aldı.

Kamyonetin gittiği evin bahçesinde çok sayıda bisiklet ve motosiklet olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi.

Operasyonda evin bahçesinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde toplam 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve scooter ele geçirildi.

15 suçtan kaydı olan ev sahibi İbrahim B. ve 24 suçtan kaydı bulunan oğlu Ahmet B. gözaltına alındı.

Etiketler baskın polis ev
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sigarayı bırakamama nedenininiz bu olabilir
İstanbul'da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var
Dolar'dan bir rekor daha!
Oyuncu Seda Fettahoğlu intihar mı etti? Cesedi bulan gencin ifadesi ortaya çıktı
Hükümetten yastık altı altınlar için yeni plan
Hande Sarıoğlu +18'li paylaşımıyla hem şaşırttı, hem güldürdü
AYM ek MTV'nin iptal davasında kararını verdi
29 ildeki il olabilecek 67 ilçe belli oldu
Zehra Güneş şampiyonluk pozuyla mest etti
Yeni parti geliyor! ''Tayyip Bey'i çok izliyorum'' diyerek açıkladı