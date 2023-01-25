  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı

Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı

Güncelleme:

Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, gerici Ebubekir Sofuoğlu’nun, başörtülü kadınların kurduğu Akşam Grubu’nu ve yaptıkları müziği hedef almasına tepki gösterdi.

Kadınların kurduğu Akşam Grubu, geçtiğimiz günlrede gerici Ebubekir Sofuoğlu tarafından hedef alındı. Konser videolarını paylaşan müzik grubunu, “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz. Neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi…” sözleriyle hedef aldı. Sofuoğlu’nun bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

OSMANOĞLU DA KATILDI

Sofuoğlu’nun paylaşımını alıntılayan Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, Akşam grubunu savundu. Sofuoğlu, “Paylaşımlarda kendi sesleri olmamasına özen gösteriyorlar. Kadınlara özel bir eğlence tertip ediyorlar. Bizim gençlerimiz, kızlarımız sanatın kültürün her alanında icraat gösterecek ve var olacaklar. Fikrinize saygı ile katılmıyor, gençlerimi de gönülden destekliyorum” dedi.

Sofuoğlu ise bu paylaşıma yanıt verdi.

Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı

Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı

Etiketler Başörtülü müzik grubu başörtüsü müzik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Özgür Demirtaş ''lütfen okuyun'' diyerek uyardı
Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber
Korona bitti derken geri döndü! Son 2 ayda 170 bini aşkın can kaybı
Emekli ve memura seçim öncesi bir zam müjdesi daha
AK Parti'den Kobra Murat'a milletvekilliği teklifi
3 kişi ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Net tarih verildi
Hava buz kesecek! Gelmeyen kış sonunda geliyor!
''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı
Akaryakıtta bir zam daha geldi; bir zam daha geliyor