Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı

Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, gerici Ebubekir Sofuoğlu’nun, başörtülü kadınların kurduğu Akşam Grubu’nu ve yaptıkları müziği hedef almasına tepki gösterdi.

Kadınların kurduğu Akşam Grubu, geçtiğimiz günlrede gerici Ebubekir Sofuoğlu tarafından hedef alındı. Konser videolarını paylaşan müzik grubunu, “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz. Neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi…” sözleriyle hedef aldı. Sofuoğlu’nun bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

OSMANOĞLU DA KATILDI

Sofuoğlu’nun paylaşımını alıntılayan Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, Akşam grubunu savundu. Sofuoğlu, “Paylaşımlarda kendi sesleri olmamasına özen gösteriyorlar. Kadınlara özel bir eğlence tertip ediyorlar. Bizim gençlerimiz, kızlarımız sanatın kültürün her alanında icraat gösterecek ve var olacaklar. Fikrinize saygı ile katılmıyor, gençlerimi de gönülden destekliyorum” dedi.

Sofuoğlu ise bu paylaşıma yanıt verdi.