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  3. 22 Kasım 2020 20:53

Bayburt'ta korkutan deprem

AFAD'dan alınan verilere göre Bayburt'ta saat 17.40'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bayburt'ta korkutan deprem
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AFAD, Bayburt’ta akşam saatlerinde 3.8 büyüklüğüne deprem meydana geldiğini duyurdu. Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt merkezde saat 17. 40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. 

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt merkezde hissedildi. Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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