Bayramda yolcu otobüsleri için flaş karar
Bayramda yolcu otobüsleri için flaş karar
Banka ve sigorta şirketlerinde parası olanlar dikkat !
Banka ve sigorta şirketlerinde parası olanlar dikkat !
İstanbul'da DEAŞ operasyonu ! 11 ilçede 18 gözaltı...
İstanbul'da DEAŞ operasyonu ! 11 ilçede 18 gözaltı...
Katar'dan kriz için bir hamle daha
Katar'dan kriz için bir hamle daha
İstanbul'da sahur vakti silahlar patladı ! Ölü ve yaralı var
İstanbul'da sahur vakti silahlar patladı ! Ölü ve yaralı var
İsrail komandosu Kıbrıs'ta köy kurtaracak
İsrail komandosu Kıbrıs'ta köy kurtaracak
Merkel'den Türkiye ve İran'a flaş çağrı
Merkel'den Türkiye ve İran'a flaş çağrı
Hollanda'da alarm! Yine araç sivillerin arasına daldı
Hollanda'da alarm! Yine araç sivillerin arasına daldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Haziran 2017 11:07

Bayramda yolcu otobüsleri için flaş karar

Ulaştırma Bakanlığı, bayram tatillerinde sadece B2 ve D2 belgelerine sahip yolcu otobüslerine izin verdi.

Bayramda yolcu otobüsleri için flaş karar
A+ A-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarına, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildi.

Bakanlığın izni kapsamında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, her iki bayramda da vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin, mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı kaydedildi.

Genelgeye göre, 23-29 Haziran ile 29 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde, B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları kullanabilecek. Bakanlık, firmalara tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve bu sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulundurmaları zorunluluğu da getirdi.

B2 yetki belgesi uluslararası tarifesiz, D2 belgesi de yurt içi tarifesiz otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

AA

yolcu otobüsü , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , otobüs , bayram