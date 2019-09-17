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  3. 17 Eylül 2019 13:54

''Bebeğin oyuncağını çöpe attılar''

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevlerinde yaşayan çocukların sorunlarına dikkat çekti. Yarkadaş, "Miraz bebeğe oyuncağı verilmiyor, küçücük çocuklar ise koğuşlarda emekleyecek yer bulamıyor" dedi.

''Bebeğin oyuncağını çöpe attılar''
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CHP'li Yarkadaş, cezaevinde annesiyle birlikte tutulan Miraz bebeğin oyuncağının verilmemesine tepki gösterdi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabında şu bilgileri paylaştı:

"Gebze Cezaevi'nde annesiyle birlikte yaşamak zorunda bırakılan #MirazBebek 'in çilesi bitmiyor.

Miraz'ın babası Cengiz, bu sabah çocuğu için bahçesinde yetiştirdiği organik meyvelerden birer tane götürdü. Aynı sepete bir de "sakızlı oyuncak" koydu. Ancak ne yazık ki; her ikisi de içeri alınmadı. Hatta, baba Cengiz Akbaba'nın anlatımına göre, meyveler de oyuncaklar da gözlerinin önünde çöp kutusuna atıldı.

Cezaevi yönetimine çağrımdır: Bir bebek için getirilen oyuncağın kime ne zararı olabilir? O oyuncağı Miraz'a verin ve sevindirin...

Türkiye cezaevlerinde 700'ün üzerinde bebek-çocuk var. Geçen gün, cezaevinden çıkan bir anne anlattı Silivri'de: 'Emekleme çağındaki çocuklar, koğuşlar küçük olduğu için emekleyemiyor ve yürüme süreçleri de gecikiyor.'

Üzerinde hiç durulmayan acı bir gerçek de bu ne yazık ki.."

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