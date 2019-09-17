''Bebeğin oyuncağını çöpe attılar''

CHP'li Yarkadaş, cezaevinde annesiyle birlikte tutulan Miraz bebeğin oyuncağının verilmemesine tepki gösterdi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabında şu bilgileri paylaştı:

"Gebze Cezaevi'nde annesiyle birlikte yaşamak zorunda bırakılan #MirazBebek 'in çilesi bitmiyor.

Miraz'ın babası Cengiz, bu sabah çocuğu için bahçesinde yetiştirdiği organik meyvelerden birer tane götürdü. Aynı sepete bir de "sakızlı oyuncak" koydu. Ancak ne yazık ki; her ikisi de içeri alınmadı. Hatta, baba Cengiz Akbaba'nın anlatımına göre, meyveler de oyuncaklar da gözlerinin önünde çöp kutusuna atıldı.

Cezaevi yönetimine çağrımdır: Bir bebek için getirilen oyuncağın kime ne zararı olabilir? O oyuncağı Miraz'a verin ve sevindirin...

Türkiye cezaevlerinde 700'ün üzerinde bebek-çocuk var. Geçen gün, cezaevinden çıkan bir anne anlattı Silivri'de: 'Emekleme çağındaki çocuklar, koğuşlar küçük olduğu için emekleyemiyor ve yürüme süreçleri de gecikiyor.'

Üzerinde hiç durulmayan acı bir gerçek de bu ne yazık ki.."