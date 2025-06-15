Trump'tan İran ve İsrail savaşı için dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki savaş ile ilgili olarak "Yakında barış olacak" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortadoğudaki savaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Daha önce İran'ın ABD'ye yönelik bir saldırı girişimi için "eşi benzeri görülmemiş bir karşılık veririz" diyen ABD Başkanı Trump bu sefer de "İsrail ile İran arasında çok sayıda arama ve toplantı gerçekleşiyor. Yakında barış olacak" dedi.

Trump açıklamasında “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya ikna ettiğim gibi” ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu anda çok sayıda telefon görüşmesi ve toplantı gerçekleştiğini belirtti. Trump, “Yakında İran ile İsrail arasında barış olacak. İran ile İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacak. Tıpkı Hindistan ve Pakistan’a yaptırdığım gibi. Çok çalışıyorum ama hiç takdir görmüyorum, sorun değil, halk anlıyor. Orta Doğu'yu yeniden büyük yapacağız” ifadelerini kullandı.