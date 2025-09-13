Bebek katili Öcalan ile yan yana poz vermişti; İmralı'dan İzmir'e gönderildi

Geçtiğimiz aylarda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı Cezaevi’ne sevk edilen PKK'lı terörist Zeki Bayhan sağlık sorunları nedeniyle İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi..

PKK'lı terörist Zeki Bayhan, geçen aylarda ilk kez videolu mesaj paylaşarak terör örgütü PKK'ya ikinci kez silah bırakma çağrısı yapan PKK elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan'ın video mesajında yer alan isimlerden biriydi.

Asrın Hukuk Bürosu, geçen aylarda PKK terör örgütü elebaşı eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlik Cezaevi’ne sevk edilen Zeki Bayhan’ın sağlık sorunları nedeniyle 11 Eylül tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini duyurdu.

Asrın Hukuk Bürosu, şu açıklamada bulundu:

“İmralı hapishanesinde tutulan müvekkillerimizden Sayın Zeki Bayhan, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi hapishanesine sevk edilmiştir. Burada gerekli tedavi ve tetkikleri tamamlandıktan sonra İmralı Cezaevi’ne geri götürüleceği ve sağlık durumunun iyi olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”