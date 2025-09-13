  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bebek katili Öcalan ile yan yana poz vermişti; İmralı'dan İzmir'e gönderildi

Bebek katili Öcalan ile yan yana poz vermişti; İmralı'dan İzmir'e gönderildi

Bebek katili Öcalan ile yan yana poz vermişti; İmralı'dan İzmir'e gönderildi
Güncelleme:

Geçtiğimiz aylarda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı Cezaevi’ne sevk edilen PKK'lı terörist Zeki Bayhan sağlık sorunları nedeniyle İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi..

PKK'lı terörist Zeki Bayhan, geçen aylarda ilk kez videolu mesaj paylaşarak terör örgütü PKK'ya ikinci kez silah bırakma çağrısı yapan PKK elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan'ın video mesajında yer alan isimlerden biriydi.

Asrın Hukuk Bürosu, geçen aylarda PKK terör örgütü elebaşı eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlik Cezaevi’ne sevk edilen Zeki Bayhan’ın sağlık sorunları nedeniyle 11 Eylül tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini duyurdu.

Asrın Hukuk Bürosu, şu açıklamada bulundu:

“İmralı hapishanesinde tutulan müvekkillerimizden Sayın Zeki Bayhan, tıbbi müdahale gerektiren sağlık sorunları ve rutin kontrolleri sebebiyle 11 Eylül 2025 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipi hapishanesine sevk edilmiştir. Burada gerekli tedavi ve tetkikleri tamamlandıktan sonra İmralı Cezaevi’ne geri götürüleceği ve sağlık durumunun iyi olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

text-ad
Etiketler PKK terör terörist imralı izmir abdullah öcalan zeki bayhan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi! Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi!
Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı! Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti