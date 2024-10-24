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Bebeklerden topuk kanı için emsal karar çıktı

Bebeklerden topuk kanı için emsal karar çıktı
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İstinaf mahkemesi, Kars Aile Mahkemesi’nin çocuğun üstün yararını ve halk sağlığını tehdit eden bilim dışı topuk kanı kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kars’ta bir ebeveyn çift Yenidoğan Tarama Programı kapsamında bebeklerinden topuk kanı numunesi alınmasını reddetmiş, Kars İl Sağlık Müdürlüğü koruyucu ve destekleyici tedbir talebiyle mahkemeye başvurmuş, Kars Aile Mahkemesi ise bilimsel bilgi ve yöntemleri yok saymanın yanı sıra bilim dışı iddialara dayanarak başvuruyu reddetmişti.

 Bebeğinden topuk kanı aldırmayan aileye karşı yapılan başvuruyu, aile mahkemesi,  ‘İslami tıpçı‘ Aidin Salih’in ‘eserler’ine dayanarak reddetmişti. Hakim gerekçeli kararında anne-babanın topuk kanı vermeme özgürlüğü savunmuştu. Söz konusu hastalıklarla ilgili teşhis ve tedavinin tıp otoritelerince hala tartışmalı olduğunu öne sürmüş, kararını tıp doktoru olmayan, kendine ‘İslami tıpçı’ diyen Aidin Salih’e atıfta bulunarak almıştı.

Hakimin bu kararı büyük tepkiyle karşılanmıştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası ise mahkeme kararına karşı Kars İl Sağlık Müdürlüğü yanında feri müdahillik talebinde bulunmuştu. Tedbir talebinin reddine karşı istinaf yoluna başvurmuştu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Hukuk Dairesi, 11 Ekim 2024 tarihli kararında TTB ve Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası’nın feri müdahillik başvurusunu usuli açıdan reddetmekle birlikte; başvurulardaki gerekçelere atıfla tedbir talebinin reddine ilişkin mahkeme kararının kaldırılmasına ve dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesinde “Soyut ve denetime elverişli olmaktan uzak gerekçelerle dosya üzerinden inceleme yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir” ifadesi de yer aldı.

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında ülkemizde doğan her bebekten alınan topuk kanıyla fenilketonüri (FKÜ), biyotinidaz eksikliği (BE), konjenital hipotiroidi (KHT), kistik fibrozis (KF), konjenital adrenal hiperplazi (KAH), spinal müsküler atrofi (SMA) hastalıkları taranıyor.

 

Etiketler topu kanı emsal karar istinaf istinaf mahkemesi
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