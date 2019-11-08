  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Kasım 2019 19:49

Bebeklerine ''Devlet Bahçeli'' ismini koydular

Afyonkarahisar'da, Halil-Emine Tokdemir çifti, yeni doğan bebeklerine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin adını verdi.

Bebeklerine ''Devlet Bahçeli'' ismini koydular
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Afyonkarahisar'da İscehisar ilçesine bağlı Seydiler Beldesi'nde yaşayan Halil ve Emine Tokdemir çiftinin 7 Ekim günü üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını koydu.

MHP teşkilatlarında uzun süre görev aldıklarını belirten çift, Devlet Bahçeli hayranı olduklarını ifade etti.

Çifti, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, İl Sekreteri Beytullah Bostancı ve Seydiler Belde Belediye Başkanı MHP'li Hasan Hüseyin Tokdemir ziyaret ederek, tebrik etti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bebek , devlet bahçeli , isim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM