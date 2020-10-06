Belediye vefat bilgi sistemini kapattı!

Türkiye’de Kovid-19 vaka sayılarının ‘hasta’ tanımlamasıyla gizlendiği, Sağlık Bakanı’nın geçen hafta yaptığı açıklamalarla ortaya kondu. Salgına dair diğer bir tartışma konusu ise ölüm sayıları.

Kamuoyuna açık veriler üzerinden yapılan birçok haber ve araştırmaya göre, Kovid-19 ölümleri de açıklanan sayıların çok üzerinde.

Buna ilişkin en dikkat çekici bilgilerden biri Keçiören’e aitti. İlçe belediyesinin yayınladığı vefat kayıtları, ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlı her 4 ölüme karşılık Covid-19 tanımıyla 1 ölüm kaydedildiğini gösteriyordu.

Belediye, ölüm kayıtlarına ilişkin haberlerin ardından vefat bilgi sistemini erişime kapattı.

Keçiören Belediyesi’nin sitesinde yer alan ‘e-Belediye’ başlığı altında daha önce bulunan ‘Bugün Vefat Edenler’ bölümü kaldırıldı. İlgili bölümdeki bilgiler arasında yaşamını yitirenlerin 'ölüm nedeni' de yer alıyordu.

BirGün'den Uğur Koç imzalı habere göre, belediye, artık vefat edenlere ilişkin bilgileri paylaşmıyor.

Belediyenin sitesinin güncel halinde ise vefat bölümü bulunmuyor.

BirGün, vefatlara ilişkin bilgi paylaşımının neden kapatıldığına dair belediyenin farklı birimlerinden açıklama talebinde bulundu, ancak konu hakkında bir bilgiye ulaşamadı.

‘BULAŞICI HASTALIK’ ÖLÜMÜNDE ÇARPICI SIÇRAMA

Türkiye’de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenler iki başlıkta kayıtlara geçiriliyor. PCR testi pozitif olan hastaların ölümü halinde ‘Covid-19’, negatif olan ancak klinik bulgusu koronavirüsü gösteren hastaların ölümü halinde ise ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlarıyla kayıt tutuluyor.

BirGün’ün 1 Eylül tarihli haberinde, ilçede kayıt altına alınan ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlı ölümlerin, Covid-19 olarak kaydedilen ölümlerin dört katı olduğu belirtilmişti.

Keçiören’de Mart ayından Ağustos ayı sonuna kadar yaşamını yitiren 31 kişi ‘Covid-19’ sınıflandırmasıyla, 126 kişi ise ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlamasıyla kayda geçirilmişti.

Geçen yıllara ilişkin sayılar, söz konusu ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlı ölümlerin Covid-19 nedeniyle gerçekleştiğine işaret ediyor.

İlçenin son 5 yılının kayıtlarında bulaşıcı hastalık tanımlı ölümlerin sayısı sadece 11’di. Üstelik 2018 ve 2019’da ‘bulaşıcı hastalık’ tanımıyla yapılmış ölüm kaydı mevcut değildi.

Ayrıca BirGün’ün ulaştığı, ‘bulaşıcı hastalık’ tanımıyla kaydedilen kayıpların aileleri de, yakınlarının koronavirüs tedavisi görürken yaşamını yitirdiğini doğrulamıştı.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ölüm sayılarına ilişkin tartışmalara tepki göstermişti.

Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kayıtlar bu yıl 10'da 1'nin ölümün bulaşıcı hastalık şeklinde olduğunu göstermektedir. Buradan Covid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı hastalığın sadece korona olduğunu sanıyorsa yanılıyor. Belediyelerin e-devlet veri tabanında yer alan mezarlık bilgi sisteminde söz konusu ildeki defin sayısı yer alır. Defin raporu ise kişilerin öldüğü ilde verilir.