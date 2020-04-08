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  3. 08 Nisan 2020 16:23

Belediyelerin Twitter'daki atışması olay oldu

Nevşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarının yazışmaları büyük beğeni kazandı.

Belediyelerin Twitter'daki atışması olay oldu
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Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesabı yine paylaşımı ile sosyal medya da dikkatleri üzerine bir kez daha çekti. Nitekim Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesabından, “ Büyünce ne olacaksın? Büyükşehir Belediyesi” yazmasının ardından sosyal medya kullanıcıları büyük beğeni kazandı.

Nevşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu paylaşımın ardından ise Ordu Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı da Nevşehir Belediyesine vermiş olduğu cevapta, “Spoiler vermek isterdik fakat heyecanı kaçıyor” paylaşımını yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu paylaşımın ardından ise Nevşehir Belediyesi, “23 Nisan'da yer değiştirelim mi?” cevabını verirken Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Sizi kıracağımıza fındık kırarız, tamamdır anlaştık” cevabını verdi.

Sosyal medyada Nevşehir ve Ordu Büyükşehir Belediyelerinin yapmış olduğu paylaşımlar kısa sürede binlerce kez beğeni sayısına ulaştı.

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