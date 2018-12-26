Belediyenin önünde kefenli eylem !

Konya'da, Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan dikkat çeken bir protestoya imza attı. Donarak ölen sokak köpeklerini kefenleyen Bulan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin önüne bıraktı. Aslım, Konya Büyükşehir Belediye başkanı Uğur İbrahim Altay’dan sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istedi.

Sözcü gazetesinden Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre Konya'da Aslım Çöplüğü'nde soğuktan donarak ölen ikisi yavru 3 köpeği kefenleyen Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, yaşananlara isyan etti. Kefenlediği ölü köpeklerle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yolunu tutan Bulan, “Emanetiniz emanetimizdir diyerek reklam yapanların sokak hayvanlarına da sahip çıkması gerektiğini” söyledi.

“BU HAYVANLAR DİLSİZ”

Bulan, Konya Büyükşehir Belediye başkanından sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını isteyerek şöyle konuştu: “Bu hayvanlar dilsiz. Bunlara bakmak hepimizin görevi. Soğuktan ve açlıktan ölen bin tane köpek var. Bu hayvanların önüne küflü ekmek koymak demek onlara bakmak demek değil. Bundan sonra yalnız şiddet gören kadın ya da evsiz kalan erkeklerin sesi değil, artık hayvanların da sesi olacağız”

BELEDİYE BİNASINA ALINDI

Protestosunu fark eden belediye yetkilileri, Şefkat-Der Başkanı Bulan'ı belediye başkanı ile görüştürmek üzere belediyeye binasına aldı.

Çevreye yayılan ağır kokunun ardından belediye önüne bırakılan kefenlenmiş köpekler belediye görevlileri tarafından, hayvan barınağının yanındaki köpek mezarlığına götürülmek üzere kaldırıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, sokak hayvanları için belediyeye ait hayvan barınağının olduğu kaydederek, sahipsiz hayvanlar için özenle çalışmaların yapıldığı belirtildi. Köpeklerin donarak öldüğü Aslım Çöplüğü bölgesinde de hayvanlar için yemek bırakılan merkezler bulunduğu ifade edildi.