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Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
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Brent petrolün fiyatı 91 dolar seviyesinde işlem görüyor. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim ya da zam beklenmiyor.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişiklikle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Brent petrol fiyatı 91 dolar seviyesinde işlem görürken, benzin ya da motorin grubunda herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.32 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.63 liradan satılıyor.

 

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