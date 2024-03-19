Benzin ve motorine bir kez daha çifte zam geliyor

Zam üstüne zam gelerek rekor üstüne rekor kıran benzin, motorin ve LPG'de yine, yeniden dev bir zam göründü. Benzine ve motorine geçen hafta gelen 1,53 ve 1,10 TL'lik zamların ardından yeniden hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor. İşte akaryakıt fiyatlarında beklenen yeni zam tutarı ve il il güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Haber3com

Geçtiğimiz sene yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından aralıksız zam yağmuruyla Cumhuriyet tarihi rekorları kıran akaryakıt fiyatlarında zam kabusu tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak 15 Mart Cuma günü itibariyle benzine 1 TL 53 kuruş, motorine ise 1 TL 10 kuruş zam gelmişti. Bu son zamla birlikte geçen yıl yapılan seçimlerden bu yana benzin yaklaşık 23 TL, motorin ise 24 TL zamlanmış oldu. Hatırlanacağı gibi geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19,81 TL'ye, motorinin de litresi 18,59 TL'ye satılıyordu.

Akaryakıt fiyatlarındaki baş döndüren zamlar devam tam gaz devam ediyor.

Zam üstüne zamla Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran hem benzine hem de motorin fiyatlarında tabelaları bir kez daha uçuracak dev zam yolda...

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre 21 Mart Perşembe günü itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

LPG'de ise yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son olarak 15 Mart Cuma günü benzine 1 lira 53 kuruş motorine 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

19 Mart Salı günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,83 TL

Motorin fiyatı: 42,66 TL

LPG fiyatı: 22,32 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,08 TL

Motorin fiyatı: 41,85 TL

LPG fiyatı: 22,31 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,04 TL

Motorin fiyatı: 42,86 TL

LPG fiyatı: 22,25 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,56 TL

Motorin fiyatı: 43,42 TL

LPG fiyatı: 22,57 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,83 TL

Motorin fiyatı: 43,58 TL

LPG fiyatı: 22,23 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,79 TL

Motorin fiyatı: 43,54 TL

LPG fiyatı: 21,81 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43 TL

Motorin fiyatı: 42,91 TL

LPG fiyatı: 21,96 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,23 TL

Motorin fiyatı: 43,07 TL

LPG fiyatı: 21,69 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,87 TL

Motorin fiyatı: 42,14 TL

LPG fiyatı: 21,84 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,40 TL

Motorin fiyatı: 43,24 TL

LPG fiyatı: 21,27 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,75 TL

Motorin fiyatı: 42,53 TL

LPG fiyatı: 21,99 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,08 TL

Motorin fiyatı: 42,91 TL

LPG fiyatı: 22,12 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,16 TL

Motorin fiyatı: 42,98 TL

LPG fiyatı: 22,72 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,71 TL

Motorin fiyatı: 41,98 TL

LPG fiyatı: 21,89 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,24 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 22,88 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,35 TL

Motorin fiyatı: 43,18 TL

LPG fiyatı: 22,43 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,76 TL

Motorin fiyatı: 43,59 TL

LPG fiyatı: 22,55 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.