Benzin ve motorine bir zam daha geldi

Son olarak 25 Haziran'da zamlanan benzin ve motorine bugün itibariyle yeniden zam geldi. Temmuz ayındaki ÖTV zammı öncesi akaryakıta gelen ikinci çifte zam pompaya yansıdı. İşte zam sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında adeta bir zam fırtınasının yaşandığı akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlandı.

Hatırlanacağı gibi Kurban Bayramı tatili öncesi zamlanan akaryakıt fiyatlarına bayramın bitmesiyle yeniden zam geleceği açıklanmış, ancak bu zam son anda iptal edilerek 25 Haziran'da daha yüksek bir zam ( 25 Haziran Salı günü benzinin litresine 2 TL, motorinin litresine ise 1.68 TL zam gelmişti. ) pompa fiyatlarına yansımıştı.

Araç sahipleri Temmuz ayındaki ÖTV düzenlemesiyle benzin, motorin ve LPG'ye birer dev zam daha beklerken akaryakıt fiyatları ÖTV zammı öncesi bir kez daha zamlandı.

Buna göre bugün ( 29 Haziran Cumartesi ) itibariyle hem benzine, hem de motorine 13 kuruş zam geldi.

Bir hafta içerisindeki ikinci zam pompa fiyatlarına da yansıdı.

ÖTV zammı da yolda

Her yıl 2 kez uygulanan otomatik ÖTV zammı Temmuz ayında pompa fiyatlarına yansıyacak ve Temmuz ayı başında akaryakıta yine bir zam gelecek.

Temmuz ayı itibariyle benzin ve motorin otomatik ÖTV zammıyla birlikte 2,5 TL'ye yakın zam gelmesi bekleniyor.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

2024 otomatik ÖTV zammı 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak. 2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak. Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

İşte 29 Haziran Cumartesi itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,39 TL

Motorin fiyatı: 43,50 TL

LPG fiyatı: 21,39 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,39 TL

Motorin fiyatı: 42,48 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,75 TL

Motorin fiyatı: 43,94 TL

LPG fiyatı: 21,32 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,21 TL

Motorin fiyatı: 44,39 TL

LPG fiyatı: 21,64 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,40 TL

Motorin fiyatı: 44,53 TL

LPG fiyatı: 21,30 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,36 TL

Motorin fiyatı: 44,49 TL

LPG fiyatı: 20,88 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,65 TL

Motorin fiyatı: 43,87 TL

LPG fiyatı: 21,03 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,91 TL

Motorin fiyatı: 44,03 TL

LPG fiyatı: 20,76 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,09 TL

Motorin fiyatı: 44,21 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,49 TL

Motorin fiyatı: 44,61 TL

LPG fiyatı: 20,34 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,34 TL

Motorin fiyatı: 43,39 TL

LPG fiyatı: 21,06 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,77 TL

Motorin fiyatı: 43,96 TL

LPG fiyatı: 21,19 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,75 TL

Motorin fiyatı: 44,19 TL

LPG fiyatı: 21,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,92 TL

Motorin fiyatı: 44,04 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,17 TL

Motorin fiyatı: 44,29 TL

LPG fiyatı: 21,95 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,12 TL

Motorin fiyatı: 44,24 TL

LPG fiyatı: 22,79 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,52 TL

Motorin fiyatı: 44,64 TL

LPG fiyatı: 21,62 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.