Benzine büyük zam geliyor

İsrail'in Gazze'deki kara harekatı öncesinde petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederken benzine bu gece yarısından sonra dev bir zam geliyor... İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

Hamas'ın saldırısıyla başlayan ve İsrail'in sivil ayırt etmeksizin bomba ve füze yağdırdığı Gazze'de can kayıpları artarken petrol fiyatları da yükselişe geçti. İsrail'in kara harekatı için geri sayımı sürerken 2023 yılında akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru nedeniyle zamla yatıp zamla kalkan araç sürücülerine bir kötü haber daha geldi.

Önceki hafta peş peşe gelen indirimlerin ardından önce motorine 2 TL 25 Kuruş zam geldi şimdi de benzine büyük bir zam bekleniyor.

Brent petrolde yaşanan yükselişin etkisiyle son olarak motorin fiyatlarına 17 Temmuz Salı günü gece saatleri itibarıyla 2,26 TL zam yapılmıştı. Motorin fiyatına yapılan son zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Yarın itibariyle ( 21 Ekim Cumartesi itibariyle ) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL 48 Kuruş zam geliyor.

Bu zamla birlikte araçların çoğunda bulunan 55 litrelik depo artık 81 TL daha pahalıya doluyor olacak.

Motorin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.

16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

20 Ekim Cuma itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 34,73 TL

Motorin fiyatı: 40,58 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 34,76 TL

Motorin fiyatı: 40,66 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 34,30 TL

Motorin fiyatı: 40,17 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 34,95 TL

Motorin fiyatı: 40,90 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 34,52 TL

Motorin fiyatı: 40,40 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 34,52 TL

Motorin fiyatı: 40,48 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 34,80 TL

Motorin fiyatı: 40,88 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 34,42 TL

Motorin fiyatı: 40,44 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 34,62 TL

Motorin fiyatı: 40,53 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 33,65 TL

Motorin fiyatı: 39,57 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,47 TL

Motorin fiyatı: 40,34 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 34,75 TL

Motorin fiyatı: 40,65 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 34,88 TL

Motorin fiyatı: 40,79 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 34,58 TL

Motorin fiyatı: 40,44 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 34,67 TL

Motorin fiyatı: 40,59 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 34,73 TL

Motorin fiyatı: 40,70 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 34,62 TL

Motorin fiyatı: 40,58 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor