Benzine büyük zam geliyor
İsrail'in Gazze'deki kara harekatı öncesinde petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederken benzine bu gece yarısından sonra dev bir zam geliyor... İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....
Hamas'ın saldırısıyla başlayan ve İsrail'in sivil ayırt etmeksizin bomba ve füze yağdırdığı Gazze'de can kayıpları artarken petrol fiyatları da yükselişe geçti. İsrail'in kara harekatı için geri sayımı sürerken 2023 yılında akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru nedeniyle zamla yatıp zamla kalkan araç sürücülerine bir kötü haber daha geldi.
Önceki hafta peş peşe gelen indirimlerin ardından önce motorine 2 TL 25 Kuruş zam geldi şimdi de benzine büyük bir zam bekleniyor.
Brent petrolde yaşanan yükselişin etkisiyle son olarak motorin fiyatlarına 17 Temmuz Salı günü gece saatleri itibarıyla 2,26 TL zam yapılmıştı. Motorin fiyatına yapılan son zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 TL'nin üzerine çıkmıştı.
Yarın itibariyle ( 21 Ekim Cumartesi itibariyle ) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL 48 Kuruş zam geliyor.
Bu zamla birlikte araçların çoğunda bulunan 55 litrelik depo artık 81 TL daha pahalıya doluyor olacak.
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.
16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
20 Ekim Cuma itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 34,73 TL
Motorin fiyatı: 40,58 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 34,76 TL
Motorin fiyatı: 40,66 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 34,30 TL
Motorin fiyatı: 40,17 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 34,95 TL
Motorin fiyatı: 40,90 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 34,52 TL
Motorin fiyatı: 40,40 TL
LPG fiyatı: 18,68 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 34,52 TL
Motorin fiyatı: 40,48 TL
LPG fiyatı: 18,66 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 34,80 TL
Motorin fiyatı: 40,88 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 34,42 TL
Motorin fiyatı: 40,44 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 34,62 TL
Motorin fiyatı: 40,53 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 33,65 TL
Motorin fiyatı: 39,57 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 34,47 TL
Motorin fiyatı: 40,34 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 34,75 TL
Motorin fiyatı: 40,65 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 34,88 TL
Motorin fiyatı: 40,79 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 34,58 TL
Motorin fiyatı: 40,44 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 34,67 TL
Motorin fiyatı: 40,59 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 34,73 TL
Motorin fiyatı: 40,70 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 34,62 TL
Motorin fiyatı: 40,58 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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