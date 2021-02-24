''Berat Albayrak'' da Türkiye'nin milli sorunu ilan edildi!

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yöneltilen eleştirilerle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

'Albayrak çünkü...' başlıklı yazısında ilk olarak "Başkan Erdoğan'dan sonra en fazla iftiraya, saldırıya uğrayan isim tartışmasız Berat Albayrak. Ama tabii bu bir tesadüf değil. Erdoğan'ın 'yerli ve milli' politikalarını, tam bağımsızlık yolundaki hedeflerini sürükleyen politikaları belirleyen ve yürüten iki önemli bakanlık koltuğunda yaptıklarını düşündüğümüzde, başka bir sonuç beklemiyor insan" ifadesini kullanan Bursalı, devamında şunları kaydetti:

"CHP tarafından sistematik olarak yürütülen iftira ve algı operasyonuna yönelik İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada aslında ne yapılmak istendiğine açıklık getirdi Başkan Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiği günden bu yana Türkiye, 5 kez kur üzerinden operasyon yaşadı. Bu 5 saldırının hepsinde Albayrak ya Enerji Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanı idi. Saldırıların sebebi ve hedefi de çok açık: Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj ve arama gemilerini, FETÖ dahil bütün terör örgütlerinin ve büyük ülkelerin doğrudan ya da dolaylı engelleme girişimlerine rağmen kazandırmış bir Enerji Bakanı'ydı çünkü.

'Yapılanlar tam bağımsızlık hedefindeki Türkiye'nin adımlarıdır'

Bugün Türkiye eğer Karadeniz'de doğalgaz kaynakları bulmuşsa, adına Mavi Vatan dediğimiz strateji uygulanabiliyorsa, enerjide neredeyse yüzde 100'lük dışa bağımlılığı, öngörülebilir bir süre içinde yarıya yakın yerli kaynaklara döndürebilecek bir Türkiye hedefini konuşabiliyorsak, Erdoğan'ın liderliğinde ve Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde atılan cesur kararlardandır. Ekonomi Bakanlığı döneminde yapılanlar da tam bağımsızlık hedefindeki Türkiye'nin adımlarıdır.

Bugün içeriden ve dışarıdan iftira ve saldırıların hedefinde Berat Albayrak varsa biliniz ki aslında; IMF kapılarına mahkûm olmayan, bölgesinde güç odağı durumuna yükselen, kurulan masalarda gösterilen yerlere oturan değil, kendi kurduğu masalara istediğini istediği yere oturtan Türkiye'dir asıl hedef. Yani, asıl mesele Al-Bayrak'tır."

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