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  3. 24 Ekim 2020 15:34

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı
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Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." notuyla paylaştı.

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